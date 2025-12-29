Koha o parlamentarnim izborima na Kosmetu: Samoopredeljenje uzelo sve

Sa izlaznošću od 44,59 odsto, Pokret Samoopredeljenje (LVV) izašao je kao prvoplasirana politička snaga sa 49,3 odsto glasova na izborima u nedelju.

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, LVV je zabeležio najveći rast, osvojivši više od 49 odsto glasova, odnosno oko 430.000 glasova, piše u opširnom tekstu prištinska Koha, a prenosi KoSSev. To predstavlja povećanje u odnosu na izbore održane 9. februara ove godine, kada je Samoopredeljenje osvojilo 396.787 glasova, odnosno 42,30 odsto. Na drugom mestu našla se Demokratska partija Kosova (PDK) sa 21,01 odsto, odnosno 183.258 glasova, što je