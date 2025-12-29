Koha o parlamentarnim izborima na Kosmetu: Samoopredeljenje uzelo sve

Vranje news pre 1 sat  |  Vranjenews
Koha o parlamentarnim izborima na Kosmetu: Samoopredeljenje uzelo sve

Sa izlaznošću od 44,59 odsto, Pokret Samoopredeljenje (LVV) izašao je kao prvoplasirana politička snaga sa 49,3 odsto glasova na izborima u nedelju.

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, LVV je zabeležio najveći rast, osvojivši više od 49 odsto glasova, odnosno oko 430.000 glasova, piše u opširnom tekstu prištinska Koha, a prenosi KoSSev. To predstavlja povećanje u odnosu na izbore održane 9. februara ove godine, kada je Samoopredeljenje osvojilo 396.787 glasova, odnosno 42,30 odsto. Na drugom mestu našla se Demokratska partija Kosova (PDK) sa 21,01 odsto, odnosno 183.258 glasova, što je
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Stranka Nenada Rašića tvrdi da je osvojila jedan poslanički mandat u Skupštini Kosova

Stranka Nenada Rašića tvrdi da je osvojila jedan poslanički mandat u Skupštini Kosova

N1 Info pre 11 minuta
Izbori na KiM po drugi put ove godine: Problemi sa strujom, jezikom…

Izbori na KiM po drugi put ove godine: Problemi sa strujom, jezikom…

Danas pre 1 sat
Mijačić: Kurtijeva pobeda Srbima ne znači ništa dobro, neće biti iznenađenja u njegovoj politici

Mijačić: Kurtijeva pobeda Srbima ne znači ništa dobro, neće biti iznenađenja u njegovoj politici

RTS pre 1 sat
Izbori na Kosovu: Trijumf Kurtija, opozicija u padu

Izbori na Kosovu: Trijumf Kurtija, opozicija u padu

Novi magazin pre 36 minuta
Srpsko slavlje u Gračanici: Srpska lista proslavila pobedu uz vatromet! U rukama srpskog naroda svih 10 mandata! (video)

Srpsko slavlje u Gračanici: Srpska lista proslavila pobedu uz vatromet! U rukama srpskog naroda svih 10 mandata! (video)

Kurir pre 1 sat
Izbori na Kosovu: Pobeda Kurtijevog Samoopredeljenja, Srpskoj listi svih 10 mandata

Izbori na Kosovu: Pobeda Kurtijevog Samoopredeljenja, Srpskoj listi svih 10 mandata

Mašina pre 1 sat
Rašić kaže da je ušao u Skupštinu Kosova

Rašić kaže da je ušao u Skupštinu Kosova

Slobodna Evropa pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriizlaznostIzbori

Politika, najnovije vesti »

Stranka Nenada Rašića tvrdi da je osvojila jedan poslanički mandat u Skupštini Kosova

Stranka Nenada Rašića tvrdi da je osvojila jedan poslanički mandat u Skupštini Kosova

N1 Info pre 11 minuta
Dinić: Ostavke četiri člana REM pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Dinić: Ostavke četiri člana REM pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

N1 Info pre 16 minuta
Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na AP KiM i za Zajednicu srpskih opština

Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na AP KiM i za Zajednicu srpskih opština

RTV pre 6 minuta
Odbor za kulturu i informisanje usvojio pokretanje postupka za predlaganje kandidata za REM

Odbor za kulturu i informisanje usvojio pokretanje postupka za predlaganje kandidata za REM

Beta pre 32 minuta
Dinić (ZLF): Ostavke četri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Dinić (ZLF): Ostavke četri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Beta pre 17 minuta