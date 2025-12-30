Kosovo: Optužnica protiv 21 pripadnika VJ i MUP Srbije zbog navodnog ratnog zločina u Račku

Beta pre 1 sat

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu u odsustvu protiv 21 nekadašnjeg pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije zbog navodnog ratnog zločina u selu Račak 1999. godine, saopšteno je danas.

Oni su, po navodima optužnice, 15. januara 1999. godine u tom selu u opštini Štimlje ubili 42 albanska civila.

"Optuženi su najpre opkolili Račak i zatim sa distance granatirali selo, pretresali kuću po kuću i razdvajali muškarce od žena i dece, koje su prisilili da napuste selo, dok su zadržane muškarce pogubili", navodi se u optužnici.

Dodaje se da su kao pripadnici MUP-a Srbije i 243. mehanizovane brigade Prištinskog korpusa VJ tokom 1998. i 1999. godine učestvovali u "nečovečnom postupanju, uništavanju imovine, masovnom proterivanju i etničkom čišćenju civilnog stanovništva".

(Beta, 30.12.2025)