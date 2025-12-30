Kosovo: Optužnica protiv 21 pripadnika VJ i MUP Srbije zbog navodnog ratnog zločina u Račku

Beta pre 1 sat

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu u odsustvu protiv 21 nekadašnjeg pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije zbog navodnog ratnog zločina u selu Račak 1999. godine, saopšteno je danas.

Oni su, po navodima optužnice, 15. januara 1999. godine u tom selu u opštini Štimlje ubili 42 albanska civila.

"Optuženi su najpre opkolili Račak i zatim sa distance granatirali selo, pretresali kuću po kuću i razdvajali muškarce od žena i dece, koje su prisilili da napuste selo, dok su zadržane muškarce pogubili", navodi se u optužnici.

Dodaje se da su kao pripadnici MUP-a Srbije i 243. mehanizovane brigade Prištinskog korpusa VJ tokom 1998. i 1999. godine učestvovali u "nečovečnom postupanju, uništavanju imovine, masovnom proterivanju i etničkom čišćenju civilnog stanovništva".

(Beta, 30.12.2025)

Povezane vesti »

Optužnica kosovskog tužilaštva protiv 21 bivšeg pripadnika VJ i MUP-a Srbije zbog navodnog ratnog zločina

Optužnica kosovskog tužilaštva protiv 21 bivšeg pripadnika VJ i MUP-a Srbije zbog navodnog ratnog zločina

N1 Info pre 1 sat
Kosovsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 21 pripadnika VJ i MUP Srbije zbog ratnog zločina u Račku

Kosovsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 21 pripadnika VJ i MUP Srbije zbog ratnog zločina u Račku

Nova pre 50 minuta
Kosovo: Optužnica protiv 21 pripadnika VJ i MUP Srbije zbog navodnog ratnog zločina u Račku

Kosovo: Optužnica protiv 21 pripadnika VJ i MUP Srbije zbog navodnog ratnog zločina u Račku

Radio sto plus pre 1 sat
Kosovo: Podignuta optužnica protiv 21 osobe za ratne zločine u selu Račak

Kosovo: Podignuta optužnica protiv 21 osobe za ratne zločine u selu Račak

Radio 021 pre 50 minuta
Optužnice protiv trojice Bošnjaka za ratne zločine: Osumnjičeni da su ih počinili nad srpskim i hrvatskim civilima

Optužnice protiv trojice Bošnjaka za ratne zločine: Osumnjičeni da su ih počinili nad srpskim i hrvatskim civilima

Kurir pre 1 sat
Kosovsko tužilaštvo podiglo optužbu protiv 21 osobe za masakr u Račku

Kosovsko tužilaštvo podiglo optužbu protiv 21 osobe za masakr u Račku

Slobodna Evropa pre 2 sata
Priština podigla optužnicu protiv 21 osobe za navodne zločine u Račku 1999. godine

Priština podigla optužnicu protiv 21 osobe za navodne zločine u Račku 1999. godine

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoTužilaštvoMUPJugoslavijaRačak

Balkan, najnovije vesti »

Auto sleteo s puta, ima mrtvih. Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora: Muškarac stradao na licu mesta

Auto sleteo s puta, ima mrtvih. Teška saobraćajna nesreća kod Prnjavora: Muškarac stradao na licu mesta

Blic pre 20 minuta
Neoustaška komedija „Za Evropu spremni“: Uz urlike i Tompsona proteruju i – trubače

Neoustaška komedija „Za Evropu spremni“: Uz urlike i Tompsona proteruju i – trubače

Sputnik pre 24 minuta
Ronilac (41) nastradao u neistraženoj jami u slovenačkim pećinama, najverovatnije se zaglavio

Ronilac (41) nastradao u neistraženoj jami u slovenačkim pećinama, najverovatnije se zaglavio

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Ronilačka nesreća u Sloveniji: Jedna osoba poginula u jami Škocjanskih pećina

Ronilačka nesreća u Sloveniji: Jedna osoba poginula u jami Škocjanskih pećina

Euronews pre 14 minuta
Optužnica kosovskog tužilaštva protiv 21 bivšeg pripadnika VJ i MUP-a Srbije zbog navodnog ratnog zločina

Optužnica kosovskog tužilaštva protiv 21 bivšeg pripadnika VJ i MUP-a Srbije zbog navodnog ratnog zločina

N1 Info pre 1 sat