"Imamo dva glavna cilja za 2026." Vučić: "Moguće da mi je ovo poslednje godišnje obraćanje kao predsednika republike" (video)…

Vučić je izrazio odlučnost u održavanju vojne neutralnosti Srbije i unapređenju saradnje sa međunarodnim partnerima Istakao je da je stopa kriminala na najnižem nivou u poslednjih 25 godina "Imamo dva cilja za 2026. godinu: prvi je mir i stabilnost a drugi najbolja godina u istoriji Srbije, pre svega vezano za ekonomiju", rekao je danas predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. On danas govori na godišnjoj konferenciji o aktuelno društveno političkim temama,