Ovako izgleda papir za legalizaciju: Vučić najavio i prva rešenja (foto, video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas do 15.00 časova podneto 501.597 prijava za legalizaciju objekata, ocenio je da vlada veliko interesovanje građana za taj program i dodao da se već pripremaju rešenja za evidentiranje i izdavanje potvrda.

"Želim da vas obavestim da smo danas imali u 15 sati 501.597 prijava, i ja sam ponosan na zakon koji smo doneli, na jednu izuzetnu i izvanrednu ideju, to pokazuje interesovanje građana - preko pola miliona prijava za legalizaciju imamo do ovog trenutka", rekao je Vučić na godišnjoj konferenciji u Kući eUprave. On je zamolio građane da što pre predaju svoje prijave, dodajući da je država već počela da priprema rešenja u slučajevima koji su potpuno čisti. Vučić je