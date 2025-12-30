Ovo je dokaz da je rat već počeo?! Tramp izdao naređenje, sve se trese, ima mrtvih: "Udarili su na nas"
Američko Južno zapovedništvo preuzelo je odgovornost za napad u Pacifiku, gde su poginule dve osobe na plovilu za koje se sumnja da je deo terorističkih organizacija Administracija Donalda Trampa dala je CIA šira ovlašćenja za sprovođenje operacija u Latinskoj Americi, uključujući i unutrašnje napade Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) izvela je ranije ovog meseca napad dronom na lučki objekat na obali Venecuele, rekli su izvori upoznati sa situacijom za