"Putin mi je rekao da su mu napali kuću, jako sam ljut!" Oglasio se Tramp o navodnom napadu na rezidenciju lidera Rusije: "Ne zaboravite da sam zaustavio Tomahavke"

Blic pre 7 minuta
Tramp je dodao da je potrebno rešiti ključne probleme kako bi se postigao mir u regionu Tramp je naveo da Rusija tvrdi da je Ukrajina izvela napad dronovima na Putinovu rezidenciju Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da mu je ruski predsednik Vladimir Putin rekao da je Ukrajina navodno dronovima napala jednu od njegovih rezidencija, ocenivši da takav potez "nije dobar", iako je Kijev odmah odbacio te tvrdnje. "Ne sviđa mi se to. To nije dobro", rekao je
Vladimir PutinUkrajinaRusijaKijevDonald Tramp

