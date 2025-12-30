Kupci u Srbiji više trošili - maloprodaja rasla u novembru, na jugu čak 10,6 odsto

Promet robe u trgovini na malo u Srbiji porastao je u novembru za devet odsto, u tekućim cenama, u odnosu na isti mesec prethodne godine, a u stalnim cenama za 7,6 odsto, objavio je u utorak Republički zavod za statistiku.

Ako se posmatra prvih jedanaest meseci 2025. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 6,5 odsto, a u stalnim cenama za 3,6 odsto u odnosu na isti period 2024. godine. Najveći međugodišnji rast prometa u maloprodaji zabeležen je u južnoj Srbiji, gde je promet u novembru 2025. bio za 10,6 odsto veći u tekućim i za 9,1 odsto u stalnim cenama. Taj region beleži i najveći rast kada se poredi period od 11 meseci ove i prošle godine. Tako je u