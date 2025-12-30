Kupci u Srbiji više trošili - maloprodaja rasla u novembru, na jugu čak 10,6 odsto

Bloomberg Adria pre 5 sati  |  Slađana Gavrić
Kupci u Srbiji više trošili - maloprodaja rasla u novembru, na jugu čak 10,6 odsto

Promet robe u trgovini na malo u Srbiji porastao je u novembru za devet odsto, u tekućim cenama, u odnosu na isti mesec prethodne godine, a u stalnim cenama za 7,6 odsto, objavio je u utorak Republički zavod za statistiku.

Ako se posmatra prvih jedanaest meseci 2025. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 6,5 odsto, a u stalnim cenama za 3,6 odsto u odnosu na isti period 2024. godine. Najveći međugodišnji rast prometa u maloprodaji zabeležen je u južnoj Srbiji, gde je promet u novembru 2025. bio za 10,6 odsto veći u tekućim i za 9,1 odsto u stalnim cenama. Taj region beleži i najveći rast kada se poredi period od 11 meseci ove i prošle godine. Tako je u
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Godišnji izveštaj Policije Kosova: Manje krivičnih dela, 18 ubistava, zamrznuto 113 miliona evra

Godišnji izveštaj Policije Kosova: Manje krivičnih dela, 18 ubistava, zamrznuto 113 miliona evra

Serbian News Media pre 15 minuta
Rast potrošnje usporio u studenome

Rast potrošnje usporio u studenome

SEEbiz pre 4 sati
Rast BDP-a u Srbiji u 2025. dva odsto, inflacija 2,8 procenata

Rast BDP-a u Srbiji u 2025. dva odsto, inflacija 2,8 procenata

Biznis.rs pre 5 sati
Spoljnotrgovinska roba razmena Srbije u periodu januar-novembar 68,4 milijardi evra

Spoljnotrgovinska roba razmena Srbije u periodu januar-novembar 68,4 milijardi evra

Euronews pre 5 sati
EU najvažniji trgovinski partner Srbije

EU najvažniji trgovinski partner Srbije

Vesti online pre 6 sati
Promet robe u trgovini na malo u novembru 2025. veći za 9,0 odsto u tekućim cenama

Promet robe u trgovini na malo u novembru 2025. veći za 9,0 odsto u tekućim cenama

Blic pre 5 sati
Spoljnotrgovinska razmena Srbije premašila 68 milijardi evra

Spoljnotrgovinska razmena Srbije premašila 68 milijardi evra

Politika pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Ko god da kupi NIS rafinerija će morati da radi

Vučić: Ko god da kupi NIS rafinerija će morati da radi

Danas pre 2 sata
Da li bi Nova godina mogla da izvuče lošu turističku godinu?

Da li bi Nova godina mogla da izvuče lošu turističku godinu?

Danas pre 2 sata
Godišnji izveštaj Policije Kosova: Manje krivičnih dela, 18 ubistava, zamrznuto 113 miliona evra

Godišnji izveštaj Policije Kosova: Manje krivičnih dela, 18 ubistava, zamrznuto 113 miliona evra

Serbian News Media pre 15 minuta
Vučić najavio novo uvećanje penzija u decembru 2026. godine

Vučić najavio novo uvećanje penzija u decembru 2026. godine

Moj Novi Sad pre 30 minuta
Vučić: „Ko god da kupi NIS rafinerija će morati da radi“

Vučić: „Ko god da kupi NIS rafinerija će morati da radi“

Serbian News Media pre 25 minuta