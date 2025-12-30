Domet i cilj akcije "Raspiši pobedu": Vukadinović o studentskim potpisima i realnim šansama opozicije

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Domet i cilj akcije "Raspiši pobedu": Vukadinović o studentskim potpisima i realnim šansama opozicije

Studenti u blokadi saopštili su na svom instagram profilu da su akcijom" Raspiši pobedu" u nedelju 28. decembra skupili 393.045 potpisa. Кako dodaju, ova akcija je pokazala da i nakon više od godinu dana, neprestane borbe, volja i snaga ne jenjavaju.

Oni su pozvali državljane Srbije koji žive u inostranstvu da putem interneta pruže podršku njihovom zahtevu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u okviru akcije "Raspiši pobedu". Naradna godina najavljuje se kao izborna. To je potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Studenti u blokadi su tokom prikupljanja potpisa za vanredne parlamentarne izbore istakli da potpisi neće biti predati nijednoj instituciji i da se koriste kao uvid u trenutnu brojnost
