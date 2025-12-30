Uhapšena dvojica osumnjičenih dilera u Beogradu: Policija im našla paket droge i vagicu za merenje

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Uhapšena dvojica osumnjičenih dilera u Beogradu: Policija im našla paket droge i vagicu za merenje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Lazarevac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.

R. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i I. S. (44) koji se tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je pretresom kuće osumnjičenog V. R. u okolini Lazarevca pronašla oko kilogram marihuane spakovane u više paketa, novac i digitalnu vagicu za precizno merenje. MUP Srbije Takođe, policija je kod I. S. pronašla dve kesice sa manjom količinom biljne
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Krivična prijava protiv Novosađanina (71): Nosio lovačku pušku na području Nacionalnog parka Fruška gora

Krivična prijava protiv Novosađanina (71): Nosio lovačku pušku na području Nacionalnog parka Fruška gora

Newsmax Balkans pre 1 sat
Krivična prijava Novosađaninu zbog nezakonitog lova na Fruškoj gori

Krivična prijava Novosađaninu zbog nezakonitog lova na Fruškoj gori

Moj Novi Sad pre 2 sata
Uhapšen muškarac (22) zbog paljenja lokala na Novom Beogradu

Uhapšen muškarac (22) zbog paljenja lokala na Novom Beogradu

Newsmax Balkans pre 2 sata
Policija u Lazarevcu zaplenila oko kilogram marihuane, uhapšeno dvoje

Policija u Lazarevcu zaplenila oko kilogram marihuane, uhapšeno dvoje

N1 Info pre 3 sata
Uhapšen jer je zapalio restoran na Novom Beogradu

Uhapšen jer je zapalio restoran na Novom Beogradu

N1 Info pre 3 sata
MUP: Policija u Lazarevcu zaplenila oko kilogram marihuane, uhapšeno dvoje

MUP: Policija u Lazarevcu zaplenila oko kilogram marihuane, uhapšeno dvoje

NIN pre 3 sata
Uhapšen osumnjičeni za paljenje ugostiteljskog objekta na Novom Beogradu

Uhapšen osumnjičeni za paljenje ugostiteljskog objekta na Novom Beogradu

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPLazarevachapšenjebeogradDroga

Vojvodina, najnovije vesti »

Eparhija SPC o parastosu žrtvama pogroma u Bačkoj: Svečana liturgija u Gardinovcima

Eparhija SPC o parastosu žrtvama pogroma u Bačkoj: Svečana liturgija u Gardinovcima

Dnevnik pre 35 minuta
"Novogodišnji koraci Fruške gore" – u petak prva planinarska šetnja u 2026. godini

"Novogodišnji koraci Fruške gore" – u petak prva planinarska šetnja u 2026. godini

Moj Novi Sad pre 10 minuta
Patrijarh Porfirije ugostio učenike osnovne škole iz Novih Kozaraca

Patrijarh Porfirije ugostio učenike osnovne škole iz Novih Kozaraca

Telegraf pre 25 minuta
Osnovci iz Novih Kozaraca posetili Hram Svetog Save i patrijarha Porfirija

Osnovci iz Novih Kozaraca posetili Hram Svetog Save i patrijarha Porfirija

RTV pre 45 minuta
Edukativna radionica u produženom boravku "Moj svet"

Edukativna radionica u produženom boravku "Moj svet"

RTV pre 1 sat