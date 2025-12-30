Uhapšena dvojica osumnjičenih dilera u Beogradu: Policija im našla paket droge i vagicu za merenje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Lazarevac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.

R. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i I. S. (44) koji se tereti za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je pretresom kuće osumnjičenog V. R. u okolini Lazarevca pronašla oko kilogram marihuane spakovane u više paketa, novac i digitalnu vagicu za precizno merenje. MUP Srbije Takođe, policija je kod I. S. pronašla dve kesice sa manjom količinom biljne