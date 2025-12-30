Mlekari na protestu u Kraljevu građanima razdelili mleko i tako ukazali na bezizlaznu situaciju u kojoj se nalaze

Glas Šumadije pre 4 sati  |  Jovana Ristić
Mlekari na protestu u Kraljevu građanima razdelili mleko i tako ukazali na bezizlaznu situaciju u kojoj se nalaze

Nezadovoljni poljoprivrednici Šumadijskog i Pomoravskog okruga danas su se okupili ispred zgrade Gradske uprave u Kraljevu kako bi ukazali na brojne probleme sa kojima se mlekari susreću zbog sve niže otkupne cene mleka, ali i ekspanzije uvoznog mleka na tržištu.

Budući da je otkupna cena odnedavno niža za još pet dinara, pa u većini kraljevačkih sela iznosi oko 35 dinara, mlekari su, kažu, stavljeni potpuno bezizlanu situaciju. Prvobitni plan bio je da 1.000 litara mleka proizvođači proliju ispred Gradske uprave i tako sugerišu na obezvređenost njihovog rada, ali je u međuvremenu, ipak, odlučeno da se u staklenim flašama podeli građanima, a ostatak da se donira u humanitarne svrhe. Simbolično je samo litar mleka proliveno u
