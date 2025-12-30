Radno vreme JKP Šumadije, Apotekarske ustanove i zatvorenih bazena tokom novogodišnjih i božićnih praznika

31. apoteke rade od 7 do 17 časova, dok 1. i 2. januara radi samo apoteka Bubanj 24 sata.

Zatvoreni bazeni Sreda, 31.12.2025. godine: – jutarnji termin će biti dostupan građanstvu, – dnevni termin će biti dostupan u periodu od 13.00 do 16.00 časova, – večernji termin neće biti dostupan građanstvu. Četvrtak, 01.01.2026. godine zatvoreni bazen neće raditi. Utorak, 06.01.2026. godine: – jutarnji termin će biti dostupan građanstvu, – dnevni termin će biti dostupan u periodu od 13.00 do 16.00 časova, – večernji termin neće biti dostupan građanstvu. Sreda,