Vučić: Dva cilja u 2026. godini - mir i stabilnost i najbolja godina za ekonomiju

Glas Zapadne Srbije pre 21 minuta
Vučić: Dva cilja u 2026. godini - mir i stabilnost i najbolja godina za ekonomiju
"Imamo dva cilja za sledeću 2026. godinu. Prvi je mir i stabilnost. I drugi je, vezan za politiku kao cilj, a to je najbolja godina u istoriji Srbije, pre svega vezana za ekonomiju. U te dve tačke, u ta dva cilja, čini mi se da sve ono što smo radili i sve ono što ćemo da radimo, da sve to možemo da bukvalno usredsredimo i usmerimo kao stvorenju ova dva cilja", rekao je Vučić u Kući eUprave. On je poručio da će Srbija, što se tiče politike, nastaviti politiku vojne
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Dva glavna cilja Vučića u 2026: Očuvanje mira i stabilnosti i da ekonomski bude najbolja u istoriji

Dva glavna cilja Vučića u 2026: Očuvanje mira i stabilnosti i da ekonomski bude najbolja u istoriji

Glas Zaječara pre 7 minuta
Vučić najavio povećanje penzija u 2026. godini

Vučić najavio povećanje penzija u 2026. godini

NIN pre 31 minuta
Za pet dana stižu uvećane penzije! Vučić: Najveće u istoriji, ali biće i novo povećanje

Za pet dana stižu uvećane penzije! Vučić: Najveće u istoriji, ali biće i novo povećanje

Blic pre 32 minuta
"Plate rastu, oprema stiže, ostajemo vojno neutralni": Vučić najavio istorijsko jačanje Vojske Srbije i policije

"Plate rastu, oprema stiže, ostajemo vojno neutralni": Vučić najavio istorijsko jačanje Vojske Srbije i policije

Mondo pre 31 minuta
Vučić na godišnjoj konferenciji: Ciljevi za 2026. su mir, stabilnost i najbolja godina u istoriji

Vučić na godišnjoj konferenciji: Ciljevi za 2026. su mir, stabilnost i najbolja godina u istoriji

Newsmax Balkans pre 32 minuta
Vučić najavio novo povećanje penzija u 2026; Za 5 dana stiže najveća penzija u istoriji

Vučić najavio novo povećanje penzija u 2026; Za 5 dana stiže najveća penzija u istoriji

B92 pre 31 minuta
Vučić na godišnjoj konferenciji: Imamo dva cilja za 2026. godinu (VIDEO)

Vučić na godišnjoj konferenciji: Imamo dva cilja za 2026. godinu (VIDEO)

NIN pre 56 minuta
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Vučić na godišnjoj konferenciji: Dva cilja u 2026. godini - mir i stabilnost i najbolja godina za ekonomiju (RTV1)

Vučić na godišnjoj konferenciji: Dva cilja u 2026. godini - mir i stabilnost i najbolja godina za ekonomiju (RTV1)

RTV pre 31 minuta
Vučić na godišnjoj konferenciji: Dva cilja u 2026. - mir i stabilnost i da bude najbolja ekonomska godina u istoriji Srbije

Vučić na godišnjoj konferenciji: Dva cilja u 2026. - mir i stabilnost i da bude najbolja ekonomska godina u istoriji Srbije

RTS pre 32 minuta
"Imamo dva glavna cilja za 2026." Vučić: "Moguće da mi je ovo poslednje godišnje obraćanje kao predsednika republike" (video)…

"Imamo dva glavna cilja za 2026." Vučić: "Moguće da mi je ovo poslednje godišnje obraćanje kao predsednika republike" (video)

Blic pre 32 minuta
Dva glavna cilja Vučića u 2026: Očuvanje mira i stabilnosti i da ekonomski bude najbolja u istoriji

Dva glavna cilja Vučića u 2026: Očuvanje mira i stabilnosti i da ekonomski bude najbolja u istoriji

Glas Zaječara pre 7 minuta
Šabić: To što me se Bratina stidi doživljavam kao kompliment

Šabić: To što me se Bratina stidi doživljavam kao kompliment

Nedeljnik pre 17 minuta