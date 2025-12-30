Jokićev brat posmatrao kako se Nikola povredio: Reakcija govori sve! (video)

Srpski centar izašao sa parketa uz pomoć saigrača, snimak brata obišao svet Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su težak poraz od Majami Hita u noći između ponedeljka i utorka, rezultatom 147:123, a utakmicu je obeležila i zabrinjavajuća povreda Nikole Jokića.

Njegovo levo koleno biće detaljno pregledano tokom današnjeg utorka. Povreda se dogodila kada je Spenser Džouns, u pokušaju da zaustavi igrača Majamija, proklizao i nenamerno udario srpskog centra. Jokić je nakon toga pao na zemlju, a kasnije je uz pomoć izašao sa parketa. My angle of Jokic going out with a knee injury (his brother’s sitting in front of me)💔 pic.twitter.com/rebBIaNEfl — Robo (@Robo847) December 30, 2025 Poseban trenutak zabeležen je na tribinama –