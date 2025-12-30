Nove informacije: Evo koliko će van terena biti Nikola Jokić!

Hot sport pre 38 minuta
Nove informacije: Evo koliko će van terena biti Nikola Jokić!

Ozbiljni problemi za Denver! Denver Nagetsi suočili su se sa ozbiljnim udarcem, pošto će Nikola Jokić zbog povrede kolena pauzirati najmanje četiri nedelje, potvrđeno je nakon detaljnih lekarskih pregleda.

Srpski centar neće biti na raspolaganju timu u narednom periodu, što značajno menja planove franšize u nastavku NBA sezone. Do povrede je došlo tokom meča protiv Majamija, kada je Jokić u jednom duelu nezgodno doskočio nakon kontakta sa saigračem i zadobio hiperekstenziju levog kolena. Just in: Denver Nuggets’ Nikola Jokic has been diagnosed with a hyperextension in his left knee and will miss at least four weeks. An immense sigh of relief as tests show the
