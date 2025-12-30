Nove informacije: Evo koliko će van terena biti Nikola Jokić!

Ozbiljni problemi za Denver! Denver Nagetsi suočili su se sa ozbiljnim udarcem, pošto će Nikola Jokić zbog povrede kolena pauzirati najmanje četiri nedelje, potvrđeno je nakon detaljnih lekarskih pregleda.

Srpski centar neće biti na raspolaganju timu u narednom periodu, što značajno menja planove franšize u nastavku NBA sezone. Do povrede je došlo tokom meča protiv Majamija, kada je Jokić u jednom duelu nezgodno doskočio nakon kontakta sa saigračem i zadobio hiperekstenziju levog kolena.