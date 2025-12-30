Užas: Nikola Jokić doživeo povredu, previjao se u bolovima po parketu!

Hot sport pre 7 minuta
Užas: Nikola Jokić doživeo povredu, previjao se u bolovima po parketu!

Katastrofalne scene iz NBA lige Nikola Jokić povredio je levo koleno u završnici prvog poluvremena protiv Majamija, nije se vraćao na klupu, a Denver je poražen 147:123.

Do povrede je došlo u poslednjem napadu prvog poluvremena kada je Haime Hakez odgurnuo Spensera Džonsa, koji je potom nenamerno ispružio nogu i nagazio srpskog centra, što je dovelo do hiperekstenzije kolena dok je Jokić bio sa obe noge na parketu. Jokić je odmah pao ispod koša, uhvatio se za koleno i previjao se od bolova, dok igra nije prekinuta i Majami je postigao koš. Posle poslednjeg šuta Denvera, na teren je ušao Dejvid Adelman, a svi igrači sa klupe su
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Koliko je ozbiljna povreda Jokića? Javili se lekari, Marej priželjkuje: "Samo da nije..."

Koliko je ozbiljna povreda Jokića? Javili se lekari, Marej priželjkuje: "Samo da nije..."

Sportske.net pre 2 minuta
Prve reakcije iz Denvera nisu optimistične nakon što je saigrač teško povredio Nikolu Jokića (VIDEO)

Prve reakcije iz Denvera nisu optimistične nakon što je saigrač teško povredio Nikolu Jokića (VIDEO)

Danas pre 2 minuta
Povreda Nikole Jokića na utakmici protiv Majamija

Povreda Nikole Jokića na utakmici protiv Majamija

NIN pre 12 minuta
(VIDEO) Sjajna partija Jovića u senci povrede Jokića

(VIDEO) Sjajna partija Jovića u senci povrede Jokića

Sport klub pre 22 minuta
Jokićev trener: Zabrinut sam – nadam se da nije katastrofa

Jokićev trener: Zabrinut sam – nadam se da nije katastrofa

Sputnik pre 7 minuta
Trener trčao da vidi šta je sa Jokićem: "Ceo tim je u šoku, Nikola je odmah znao da nešto nije u redu"

Trener trčao da vidi šta je sa Jokićem: "Ceo tim je u šoku, Nikola je odmah znao da nešto nije u redu"

Mondo pre 12 minuta
Prve reakcije zbog povrede Jokića: Trener izneo najnovije informacije, Marej samo što se nije slomio

Prve reakcije zbog povrede Jokića: Trener izneo najnovije informacije, Marej samo što se nije slomio

Nova pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola Jokić

Sport, najnovije vesti »

Koliko je ozbiljna povreda Jokića? Javili se lekari, Marej priželjkuje: "Samo da nije..."

Koliko je ozbiljna povreda Jokića? Javili se lekari, Marej priželjkuje: "Samo da nije..."

Sportske.net pre 2 minuta
Prve reakcije iz Denvera nisu optimistične nakon što je saigrač teško povredio Nikolu Jokića (VIDEO)

Prve reakcije iz Denvera nisu optimistične nakon što je saigrač teško povredio Nikolu Jokića (VIDEO)

Danas pre 2 minuta
Povreda Nikole Jokića na utakmici protiv Majamija

Povreda Nikole Jokića na utakmici protiv Majamija

NIN pre 12 minuta
Užas: Nikola Jokić doživeo povredu, previjao se u bolovima po parketu!

Užas: Nikola Jokić doživeo povredu, previjao se u bolovima po parketu!

Hot sport pre 7 minuta
Bolomboj se vratio u Beograd, vreme povratka na parket još uvek nepoznato

Bolomboj se vratio u Beograd, vreme povratka na parket još uvek nepoznato

RTS pre 12 minuta