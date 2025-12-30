Užas: Nikola Jokić doživeo povredu, previjao se u bolovima po parketu!

Katastrofalne scene iz NBA lige Nikola Jokić povredio je levo koleno u završnici prvog poluvremena protiv Majamija, nije se vraćao na klupu, a Denver je poražen 147:123.

Do povrede je došlo u poslednjem napadu prvog poluvremena kada je Haime Hakez odgurnuo Spensera Džonsa, koji je potom nenamerno ispružio nogu i nagazio srpskog centra, što je dovelo do hiperekstenzije kolena dok je Jokić bio sa obe noge na parketu. Jokić je odmah pao ispod koša, uhvatio se za koleno i previjao se od bolova, dok igra nije prekinuta i Majami je postigao koš. Posle poslednjeg šuta Denvera, na teren je ušao Dejvid Adelman, a svi igrači sa klupe su