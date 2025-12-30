Policija u Leskovcu zadržala osam vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i droge

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, tokom vikenda, alkotestirali su 634 vozača i zadržali osam, od kojih je šest vozilo pod dejstvom alkohola, jedan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, dok je jedan odbio da se podvrgne alkotestu.

Policija u Leskovcu zaustavila je vozača „opela“ (37) koji je vozio sa 2,22 promila alkohola u organizmu, četiri vozača „golfa“ (53), (51), (24), (23) i vozača „sitroena“ (35) koji su upravljali vozilima sa 1,99, 1,74, 1,71, 1,66 i 1,36 promila alkohola. Takođe u Leskovcu, iz saobraćaja je isključen vozač „suzukija“ (44) koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, kao i vozač „fijata“ (44) koji je odbio da se alkotestira. Protiv vozača će biti podnete