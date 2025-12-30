Zbog pretnji smrću u dvorištu porodične kuće Osnovni sud u Leskovcu izrekao zabranu prilaska

Osnovni sud u Leskovcu doneo je 30. decembra 2025. godine rešenje kojim je prema osumnjičenom M.

M. iz sela Gornji Orah određena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa više lica, zbog sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Izrečenom merom osumnjičenom je zabranjen kontakt sa oštećenima S. R. iz Babušnice, G. R. iz Gornjeg Oraha i J. R. iz Gornjeg Oraha, kao i sa svedokom D. M. iz Gornjeg Oraha. Sud je odredio da će mera zabrane trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do eventualnog