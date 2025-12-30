Kako da dobijete penziju ako ne možete da pronađete vojnu knjižicu?

Mnogi građani koji podnose zahtev za starosnu penziju suočavaju se sa zahtevom Fonda PIO da prilože vojnu knjižicu ili drugi dokaz da su služili vojni rok.

Ali šta ako je vojni rok odslužen pre decenija i vojna knjižica više nije dostupna? U Filijali Fonda PIO napominju da je jedan od neophodnih dokumenata za ostvarivanje prava na penziju upravo dokaz o regulisanom vojnom roku. To može biti: kopija vojne knjižice, ili uverenje iz vojnog odseka. Vreme provedeno na služenju vojnog roka se ne uračunava u staž osiguranja, ali je ovaj dokaz važan kako bi se utvrdilo da li se period vojnog roka preklapa sa stažom