Kako da dobijete penziju ako ne možete da pronađete vojnu knjižicu?

Kamatica pre 15 minuta  |  Kamatica
Kako da dobijete penziju ako ne možete da pronađete vojnu knjižicu?

Mnogi građani koji podnose zahtev za starosnu penziju suočavaju se sa zahtevom Fonda PIO da prilože vojnu knjižicu ili drugi dokaz da su služili vojni rok.

Ali šta ako je vojni rok odslužen pre decenija i vojna knjižica više nije dostupna? U Filijali Fonda PIO napominju da je jedan od neophodnih dokumenata za ostvarivanje prava na penziju upravo dokaz o regulisanom vojnom roku. To može biti: kopija vojne knjižice, ili uverenje iz vojnog odseka. Vreme provedeno na služenju vojnog roka se ne uračunava u staž osiguranja, ali je ovaj dokaz važan kako bi se utvrdilo da li se period vojnog roka preklapa sa stažom
Otvori na kamatica.com

Osiguranje »

Južna Afrika pobedila Zimbabve za plasman u osminu finala Kupa afričkih nacija

Južna Afrika pobedila Zimbabve za plasman u osminu finala Kupa afričkih nacija

Radio sto plus pre 11 sati
Južna Afrika pobedila za plasman u osminu finala Kupa afričkih nacija

Južna Afrika pobedila za plasman u osminu finala Kupa afričkih nacija

Nova pre 11 sati
Generali osiguranje Srbija lansiralo prvi društveno odgovorni osiguravajući proizvod u Srbiji

Generali osiguranje Srbija lansiralo prvi društveno odgovorni osiguravajući proizvod u Srbiji

Biznis i finansije pre 1 dan
Đenerali osiguranje uvelo kolektivno osiguranje od težih i retkih bolesti kod dece

Đenerali osiguranje uvelo kolektivno osiguranje od težih i retkih bolesti kod dece

N1 Info pre 10 sati
Generali lansirao prvo društveno odgovorno osiguranje za decu u regionu

Generali lansirao prvo društveno odgovorno osiguranje za decu u regionu

Vreme pre 17 sati
Generali Osiguranje lansiralo prvi društveno odgovorni osiguravajući proizvod u Srbiji

Generali Osiguranje lansiralo prvi društveno odgovorni osiguravajući proizvod u Srbiji

BizLife pre 18 sati
Generali predstavio prvo društveno odgovorno osiguranje u regionu

Generali predstavio prvo društveno odgovorno osiguranje u regionu

Biznis.rs pre 18 sati
Osiguranje »

Ključne reči

Osiguranje

Ekonomija, najnovije vesti »

Kako da dobijete penziju ako ne možete da pronađete vojnu knjižicu?

Kako da dobijete penziju ako ne možete da pronađete vojnu knjižicu?

Kamatica pre 15 minuta
NBS objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

NBS objavila novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 44 minuta
BIS postavila nove standarde: Prva BSO akreditovana škola u regionu!

BIS postavila nove standarde: Prva BSO akreditovana škola u regionu!

Nova ekonomija pre 1 sat
Kupuj sada, bacaj u januaru

Kupuj sada, bacaj u januaru

Velike priče pre 1 sat
Srbi koji imaju ovaj automobil mogu da slave: "Cena tog vozila rašće više nego cena zlata"

Srbi koji imaju ovaj automobil mogu da slave: "Cena tog vozila rašće više nego cena zlata"

Blic pre 1 sat