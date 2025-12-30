Isplivala najvažnija informacija iz Denvera! Situacija Nikole Jokića nikako nije dobra, ali...

Kurir pre 1 sat
Isplivala najvažnija informacija iz Denvera! Situacija Nikole Jokića nikako nije dobra, ali...

Podsetimo, srpski košarkaš je doživeo povredu u poslednjim sekundama utakmice protiv Majamija kada je na njegovu nogu zgazio saigrač Spenser Džons.

Nikola Jokić je povredio koleno, a po reakciji nakon što je pao na pod moglo je da se zaključi da trpi veliku bol. Delovalo je da bi Somborac mogao da bude udaljen od terena na duži period i od toga su strahovali navijači Nagetsa i ljubitelji košarke. Tačno je da je pred Jokićem pauza, ali sada izgleda da Srbin neće pauzirati onoliko koliko su mnogi mislili da hoće. Najpre se pojavila vest da je situacija bolja od onoga kako je prvobitno izgledalo i da su prve
