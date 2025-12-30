"Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore" Knežević pušten, otkrio pozadinu hapšenja: Kad su hvatili da sam poslanik, rekli da se marica "pokvarila"

Kurir pre 1 sat  |  Borba.me)
"Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore" Knežević pušten, otkrio pozadinu hapšenja: Kad su hvatili da sam poslanik…

Knežević, koji je danas uhapšen na protestu u Botunu zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom selu u Zeti, istakao je da se oseća ugruvano i izudarano. - Više se osećam poniženo, jer opet prolazimo kroz scene za koje sam mislio da nećemo više.

Ovo je prevazišao i Đukanovićev obračun sa mirnim građanima. Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore. Kada su pohapsili sve građane, i to oko 600 policajaca je hapsila, ja sam zajedno sa jednom gospođom se dogovorio da uđem u maricu i da nas uhapse. Kada su shvatili da sam poslanik, rekli su da se marica pokvarila i nisu hteli da nas voze. Bio sam preko tri sata u marici, molili su me da izađem, ali nisam hteo dok ne puste ostale pohapšene - istakao je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Premijer Crne Gore: Policija fenomenalno reagovala na protest građana u Zeti

Premijer Crne Gore: Policija fenomenalno reagovala na protest građana u Zeti

N1 Info pre 12 minuta
Protest građana kod Podgorice – privedene 54 osobe, Knežević preti izlaskom iz Vlade

Protest građana kod Podgorice – privedene 54 osobe, Knežević preti izlaskom iz Vlade

RTS pre 27 minuta
Svi privedeni u Botunu pušteni na slobodu Knežević napustio "maricu"

Svi privedeni u Botunu pušteni na slobodu Knežević napustio "maricu"

RTV pre 2 sata
"Najcrnja stranica u istoriji Crne Gore" Knežević posle hapšenja: Ovo je prevazišlo i Đukanovićev obračun sa građanima

"Najcrnja stranica u istoriji Crne Gore" Knežević posle hapšenja: Ovo je prevazišlo i Đukanovićev obračun sa građanima

Večernje novosti pre 2 sata
Knežević preti izlaskom iz Vlade, Mandić traži hitnu sednicu, oglasio se i Vučić: Šta se od jutros događalo u Botunu, naselju…

Knežević preti izlaskom iz Vlade, Mandić traži hitnu sednicu, oglasio se i Vučić: Šta se od jutros događalo u Botunu, naselju nadomak Podgorice? (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Hapšenja građana u Crnoj Gori, priveden i predsednik opštine Zeta, Milan Knežević samovoljno ušao u policijsku "maricu"

Hapšenja građana u Crnoj Gori, priveden i predsednik opštine Zeta, Milan Knežević samovoljno ušao u policijsku "maricu"

NIN pre 4 sati
Hapšenja na protestu u Botunu; Knežević iz marice poručio: Predložiću izlazak iz ove krvave vlade

Hapšenja na protestu u Botunu; Knežević iz marice poručio: Predložiću izlazak iz ove krvave vlade

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićCrna GoraMilo ĐukanovićReferendumPodgoricaMinistar unutrašnjih poslovaNarodna partijaustašehapšenjeprotestJakov MilatovićMilan KneževićMilojko Spajićbotun

Balkan, najnovije vesti »

Premijer Crne Gore: Policija fenomenalno reagovala na protest građana u Zeti

Premijer Crne Gore: Policija fenomenalno reagovala na protest građana u Zeti

N1 Info pre 12 minuta
Optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke zbog malverzacija sa nekretninama

Optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke zbog malverzacija sa nekretninama

N1 Info pre 12 minuta
Horor kod Budve! U Markovićima pronađeno telo: Policija istražuje okolnosti smrti

Horor kod Budve! U Markovićima pronađeno telo: Policija istražuje okolnosti smrti

Blic pre 22 minuta
Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova podiglo optužnicu za navodni ratni zločin u Račku

Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova podiglo optužnicu za navodni ratni zločin u Račku

Sputnik pre 17 minuta
Protest građana kod Podgorice – privedene 54 osobe, Knežević preti izlaskom iz Vlade

Protest građana kod Podgorice – privedene 54 osobe, Knežević preti izlaskom iz Vlade

RTS pre 27 minuta