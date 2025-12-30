"Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore" Knežević pušten, otkrio pozadinu hapšenja: Kad su hvatili da sam poslanik, rekli da se marica "pokvarila"

Knežević, koji je danas uhapšen na protestu u Botunu zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom selu u Zeti, istakao je da se oseća ugruvano i izudarano. - Više se osećam poniženo, jer opet prolazimo kroz scene za koje sam mislio da nećemo više.

Ovo je prevazišao i Đukanovićev obračun sa mirnim građanima. Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore. Kada su pohapsili sve građane, i to oko 600 policajaca je hapsila, ja sam zajedno sa jednom gospođom se dogovorio da uđem u maricu i da nas uhapse. Kada su shvatili da sam poslanik, rekli su da se marica pokvarila i nisu hteli da nas voze. Bio sam preko tri sata u marici, molili su me da izađem, ali nisam hteo dok ne puste ostale pohapšene - istakao je