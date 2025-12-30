Pa, ovo nema nigde... Ogroman šok na Turneji "Četiri skakaonice"! Slovenac diskvalifikovan zbog bizarnog razloga! Nećete verovati zašto je ostao bez drugog mesta!

Slovenački ski skakač Timi Zajc diskvalifikovan je sa večerašnjeg uvodnog takmičenja 74.

Novogodišnje turneje Četiri skakaonice u Oberstdorfu, pošto je imao tri milimetra duži dres od dozvoljenog. Zajc je prethodno završio na drugoj poziciji zajedno sa Austrijancem Danijelom Čofenigom (299,2 poena), ali je posle diskvalifikacije ostao bez plasmana na podijum. Pobedu je zabeležio njegov sunarodnik Domen Prevc sa skokovima od 141,5 i 140 metara (316,7 poena), a treća pozicija je pripala Nemcu Feliksu Hofmanu (297,3 poena). Prevcu je ovo 15. pobeda u
