Vučić o studentskim potpisima: Nisu skupili ni sedam odsto od broja za koji tvrde da jesu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da za inicijativu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora studenti nisu skupili „ni sedam odsto“ od broja potpisa za koji tvrde da su prikupili.

Prethodno su studenti objavili da je tokom akcije prikupljanja potpisa podrške za raspisivanje vanrednih izbora prikupljeno 393.045 potpisa. On je kazao da će se „za manje od godinu dana“ kad budu raspisani izbori, videti koliko će studenti potpisa moći da prikupe za jedan dan za podnošenje izborne liste. Ocenio je da je nedeljna studentska akcija bila „uobičajena partijska aktivnost“. Izvor: Beta, N1