Pogledajte najbolje fotografije sa konkursa Press Photo Srbija 2025

Fotografiji „Kobre“ Andreja Hložana dodeljena je glavna nagrada 27. izdanja nacionalnog konkursa Press Photo Srbija, koji organizuje Centar za razvoj fotografije.

Stručni žiri je, nakon detaljnog uvida u više od 500 pristiglih radova, doneo odluku o dobitnicima nagrada u više kategorija, ocenjujući fotografije na osnovu autorskog pristupa, dokumentarne vrednosti, etičnosti i društvene relevantnosti. Glavna nagrada Press Photo Srbija 2025 jednoglasnom odlukom žirija dodeljena je Andreju Hložanu za fotografiju „Kobre“. Fotografija je nastala u Novom Sadu tokom javnog protesta, u noći između 13. i 14. avgusta 2025. godine, i