Policija u Lazarevcu zaplenila oko kilogram marihuane, uhapšeno dvoje

Policija u Lazarevcu zaplenila je oko kilogram marihuane i uhapsila dve osobe zbog trgovine, odnosno posedovanja droge, saopšteno je danas. Uhapšeni su V.R. (42), u čijoj je kući policija našla više paketa tog narkotika, i I.S. (44) kod koga je našla dve kesice marihuane koje je kupio od V.R. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.