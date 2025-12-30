Ministarka trgovine: Dolazak novih trgovinskih lanaca u Srbiju može dodatno spustiti cene
Nedeljnik pre 1 sat
Ministarska trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da će pritisak na cene dodatno spustiti novi trgovinski lanci na čijem se dovođenju radi.
Ona je za RTS rekla da je inflacija u Srbiji obuzdana i vraćena u realne i više nego očekivane pozitivne okvire. „U periodu septembar na novembar, tokom trajanja naše uredbe o ograničavanju marži, inflacija je značajno smanjena i u novembru je bila 2,8, što je značajno niže u odnosu na avgust kada je bila 4,7 odsto. Veliki udeo u obaranju inflacije imala je uredba, jer proizvodi koji ulaze u korpu koja gradi inflaciju su mahom poljoprivredno-prehrambeni proizvodi