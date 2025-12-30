Jutro vedro, tokom dana moguć pljusak snega: Temperatura od minus devet do šest stepeni

Jutro vedro, tokom dana moguć pljusak snega: Temperatura od minus devet do šest stepeni

U Srbiji će ujutru biti vedro uz slab i umeren mraz, a tokom dana će doći do prolaznog naoblačenja, ponegde uz kratkotrajni pljusak snega.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od minus devet do nula, a najviša dnevna od dva do šest stepeni. Prolazno naoblačenje koje će pre podne zahvatiti severne i centralne delove, posle podne će se proširiti i na južne predele Srbije. Ponegde se očekuje kratkotrajan pljusak snega i to sa većom verovatnoćom pojave u Banatu, na istoku Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i
