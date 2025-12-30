Bolan poraz Partizana u Evroligi, raspad crno-belih protiv Valensije na samom kraju

Košarkaši Valensije pobedili su ekipu Partizana sa 86:73 u 19. kolu Evrolige, iako su crno-beli vodili borbu sa španskim timom do samog kraja meča.

Novi bolan poraz za Partizan u elitnom takmičenju zbog činjenice da su crno-beli igrali sasvim solidno tokom većeg dela meča, sve do poslednje deonice u kojoj su postigli samo 10 poena. Ovo je 13. poraz za crno-bele u Evroligi, a i dalje imaju samo šest pobeda. U ekipi Partizana najefikasniji su bili Isak Bonga sa 17 poena uz sedam skokova i Sterling Braun sa 15 poena. Tajrik Džons dodao je devet poena i šest skokova, Džabari Parker sedam poena i četiri skoka, a sa