Đedović Handanović: „Nije tačno da nas Putin i Rusija ponižavaju u vezi sa NIS-om“

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je kako su netačne tvrdnje da su ruski predsednik Vladimir Putin i Rusija ponižavali Srbiju u pregovorima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), ističući kako veruje da će pitanje novih vlasnika ruskog udela u toj naftnoj kompaniji biti rešeno u narednim nedeljama. „Ne vidim da se ponižavamo ni na koji način, iako smo mala zemlja na raskrsnici Istoka i Zapada. Dali smo jasne rokove i ti