Đedović Handanović: „Nije tačno da nas Putin i Rusija ponižavaju u vezi sa NIS-om“

Nova pre 50 minuta  |  Autor: Beta, NIN
Đedović Handanović: „Nije tačno da nas Putin i Rusija ponižavaju u vezi sa NIS-om“
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je kako su netačne tvrdnje da su ruski predsednik Vladimir Putin i Rusija ponižavali Srbiju u pregovorima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), ističući kako veruje da će pitanje novih vlasnika ruskog udela u toj naftnoj kompaniji biti rešeno u narednim nedeljama. „Ne vidim da se ponižavamo ni na koji način, iako smo mala zemlja na raskrsnici Istoka i Zapada. Dali smo jasne rokove i ti
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Nikezić (SSP): Jedino Tramp više od Putina ponižava vlast u Srbiji

Nikezić (SSP): Jedino Tramp više od Putina ponižava vlast u Srbiji

Beta pre 45 minuta
Nikezić: „Energetska bezbednost Srbije ugrožena zbog situacije u NIS-u“

Nikezić: „Energetska bezbednost Srbije ugrožena zbog situacije u NIS-u“

Serbian News Media pre 5 minuta
Nikezić (SSP): Jedino Tramp više od Putina ponižava vlast u Srbiji

Nikezić (SSP): Jedino Tramp više od Putina ponižava vlast u Srbiji

Radio sto plus pre 35 minuta
MOL pregovara o preuzimanju NIS-a i Lukoila

MOL pregovara o preuzimanju NIS-a i Lukoila

Vesti online pre 2 sata
MOL pregovara o kupovini NIS-a i Lukoila: U kakvoj je poziciji Srbija, a šta dobijaju SAD i Rusija

MOL pregovara o kupovini NIS-a i Lukoila: U kakvoj je poziciji Srbija, a šta dobijaju SAD i Rusija

Mondo pre 2 sata
MOL pregovara o preuzimanju NIS-a i Lukoila – šta bi dobila Srbija, a šta Rusija i SAD

MOL pregovara o preuzimanju NIS-a i Lukoila – šta bi dobila Srbija, a šta Rusija i SAD

RTV pre 4 sati
Đedović Handanović: Rešenje za NIS u narednim nedeljama, nije tačno da je Putin ponizio Srbiju

Đedović Handanović: Rešenje za NIS u narednim nedeljama, nije tačno da je Putin ponizio Srbiju

Nova ekonomija pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

Inflacija u Sloveniji ubrzala na 2,7 posto

Inflacija u Sloveniji ubrzala na 2,7 posto

SEEbiz pre 0 minuta
Između pravila igre i odgovornosti

Između pravila igre i odgovornosti

NIN pre 0 minuta
Sutra u Srbiji skraćeno radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte

Sutra u Srbiji skraćeno radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte

BizLife pre 0 minuta
Zeleni megavati: EPS prvi put proizvodi struju iz vetra

Zeleni megavati: EPS prvi put proizvodi struju iz vetra

N1 Info pre 1 sat
Nikezić (SSP): Jedino Tramp više od Putina ponižava vlast u Srbiji

Nikezić (SSP): Jedino Tramp više od Putina ponižava vlast u Srbiji

Beta pre 45 minuta