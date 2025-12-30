Određen pritvor nasilniku koji je na Novom Beogradu izbo ženu pred detetom, tereti se za teško ubistvo u pokušaju

Nova pre 1 sat  |  Autor: Dijana Antonijević
Određen pritvor nasilniku koji je na Novom Beogradu izbo ženu pred detetom, tereti se za teško ubistvo u pokušaju
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu danas je doneo rešenje kojim je Tihomiru K, osumnjičenom da je na Novom beogradu izbo ženu (68) i naneo joj teške telesne povrede, određen pritvor do 30 dana. „Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni u kratkom periodu mogao ponoviti krivično delo, kao i zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo za koje je
