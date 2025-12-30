Počinje zimski raspust za učenike u Srbiji - odmor od škole do 19. januara

OK radio pre 42 minuta  |  OK Radio, Agencije
Počinje zimski raspust za učenike u Srbiji - odmor od škole do 19. januara

Zimski raspust zvanično počinje u sredu, 31. decembra, i trajaće do petka, 16. januara 2026. godine, ali đaci se u klupe vraćaju nakon vikenda, odnsno u ponedeljak, 19. januara - na Bogojavljenje. Naime, s vikendima, učenici u Srbiji od škole će odmarati ukupno 19 dana.

Međutim, vojvođanski đaci su na odmor krenuli malo ranije. Naime, raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini počeo je 24. decembra i traje do 9. januara 2026. godine, dok za ostale učenike raspust počinje u sredu. Inače, za škole s područja Vojvodine važi drugačiji školski kalendar koji donose pokrajinske vlasti. Ovo nije prvi raspust koji su deca imala ove školske godine. Na prvi odmor išli su u novembru. Reč je o jesenjem raspustu, kada su se i
