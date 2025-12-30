Bolnica u Glazgovu pokreće istragu nakon kremiranja pogrešnog tela

Rukovodioci Nacionalne zdravstvene službe izvinili su se dvema porodicama

Bolnica u Glazgovu pokrenula je istragu nakon što je greškom kremirano pogrešno telo. Da je pogrešno telo predato pogrebnicima otkriveno je tek nakon sahrane i kremacije. Greška je takođe značila da je drugoj porodici onemogućeno da ima posmrtne ostatke svog rođaka na sahrani, objašnjava "Gardijan". Rukovodioci Nacionalne zdravstvene službe (NHS) izvinili su se dvema porodicama pogođenim greškom u Univerzitetskoj bolnici Kraljica Elizabeta u Glazgovu, najvećoj