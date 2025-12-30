Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Politika pre 1 sat
Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Ugovor predviđa isporuku 25 aviona uz opciju za dodatnih 25

Američka Kompanija „Boing” dobila je ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu, saopšteno je iz Pentagona nakon susreta američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi. „Ovaj ugovor predviđa dizajniranje, integraciju, testiranje, proizvodnju i isporuku 25 novih aviona F-15IA za izraelske vazdušne snage, uz opciju za dodatnih 25 aviona istog tipa”, navodi se u saopštenju, preneo je Rojters. Tramp
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Kurir pre 11 minuta
Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Danas pre 1 sat
"Pregovori su daleko od završetka", poljski premijer poručio: "Zapad i Ukrajina moraju da ostanu ujedinjeni"

"Pregovori su daleko od završetka", poljski premijer poručio: "Zapad i Ukrajina moraju da ostanu ujedinjeni"

Blic pre 1 sat
"Napali smo celu oblast" Tramp objavio novi udar SAD na ovu zemlju: "Došlo je do velike eksplozije"

"Napali smo celu oblast" Tramp objavio novi udar SAD na ovu zemlju: "Došlo je do velike eksplozije"

Blic pre 1 sat
Jedan od najvećih Putinovih protivnika poručio: Ako Rusija bude diktirala uslove mira, Zapad i Ukrajina su izgubili

Jedan od najvećih Putinovih protivnika poručio: Ako Rusija bude diktirala uslove mira, Zapad i Ukrajina su izgubili

Kurir pre 1 sat
Tramp kaže da se ne slaže u potpunosti sa Netanjahuom oko Zapadne obale

Tramp kaže da se ne slaže u potpunosti sa Netanjahuom oko Zapadne obale

Politika pre 2 sata
(Video) Šokantna odluka Netanjahua: Tramp postaje prvi stranac nakon 80 godina koji dobija prestižnu izraelsku nagradu

(Video) Šokantna odluka Netanjahua: Tramp postaje prvi stranac nakon 80 godina koji dobija prestižnu izraelsku nagradu

Blic pre 2 sata

Ključne reči

IzraelRojtersBoingDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Kurir pre 11 minuta
Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Politika pre 11 minuta
Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Kurir pre 1 sat
Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Politika pre 1 sat
Poljski političar traži uklanjanje spomenika Banderi kao uslov za podršku Ukrajini

Poljski političar traži uklanjanje spomenika Banderi kao uslov za podršku Ukrajini

Politika pre 46 minuta