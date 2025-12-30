Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

Ugovor predviđa isporuku 25 aviona uz opciju za dodatnih 25

Američka Kompanija „Boing” dobila je ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu, saopšteno je iz Pentagona nakon susreta američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi. „Ovaj ugovor predviđa dizajniranje, integraciju, testiranje, proizvodnju i isporuku 25 novih aviona F-15IA za izraelske vazdušne snage, uz opciju za dodatnih 25 aviona istog tipa”, navodi se u saopštenju, preneo je Rojters. Tramp