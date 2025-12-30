Spoljnotrgovinska razmena Srbije premašila 68 milijardi evra

Politika pre 1 sat
Spoljnotrgovinska razmena Srbije premašila 68 milijardi evra

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije je u periodu januar-novembar 2025. godine iznosila 68,4 milijarde evra

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije je u periodu januar-novembar 2025. godine iznosila 68.437,9 miliona evra (68,4 milijarde), što je bilo za 7,6 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Spoljnotrgovinska robna razmena je izraženo u dolarima iznosila u istom periodu 76.960,6 miliona dolara, što je bilo za 11,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezeno je robe u vrednosti od
