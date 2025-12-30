Poslednji dan 2025. godine u Novom Sadu će biti leden

Poslednji dan 2025. godine biće leden.

Minimalna temperatura biće -5, a maksimalna samo 1 stepen. Biće promenljivo oblačno. Duvaće slab i umeren, a sredinom dana i jak zapadni i severozapadni vetar. Prvi dan nove 2026. godine biće malo topliji i vedriji. Temperatura će biti od -2 do 7 stepeni. Petak topliji, ali malo tmurniji. Temperatura će se kretati od 1 do 11 stepeni. U subotu i nedelju tmurno, uz moguću kišu. U subotu će biti od 2 do 7, a u nedelju od 0 do 6 stepeni. Biometeorološka prognoza za