Poslednji dan 2025. godine u Novom Sadu će biti leden

Radio 021 pre 6 sati  |  021.rs
Minimalna temperatura biće -5, a maksimalna samo 1 stepen. Biće promenljivo oblačno. Duvaće slab i umeren, a sredinom dana i jak zapadni i severozapadni vetar. Prvi dan nove 2026. godine biće malo topliji i vedriji. Temperatura će biti od -2 do 7 stepeni. Petak topliji, ali malo tmurniji. Temperatura će se kretati od 1 do 11 stepeni. U subotu i nedelju tmurno, uz moguću kišu. U subotu će biti od 2 do 7, a u nedelju od 0 do 6 stepeni. Biometeorološka prognoza za
Poslednji dan u godini: Novosađani, evo šta vas očekuje

Radio 021 pre 5 minuta
Pljuskovi snega, pa ledena novogodišnja noć: Spremite se za minus, evo gde će biti najhladnije

Telegraf pre 20 minuta
Vremenska prognoza 31. decembar 2025.

RTS pre 1 sat
Sovilj: Novu godinu dočekujemo bez snega, sem na planinama

RTV pre 5 sati
U novogodišnjoj noći osetno hladnije: Kad sledi porast temperature?

Danas pre 5 sati
U novogodišnjoj noći osetno hladnije, uz umeren mraz: Kad sledi porast temperature?

Nova pre 4 sati
Meteorolog Sovilj dao konačan odgovor na pitanje koje sve zanima: Evo čega sigurno neće biti za Novu godinu!

Telegraf pre 5 sati
Šamar svim profesionalnim policajcima, ovo nismo doživeli u istoriji: Kako je Marko Kričak stigao do vrha UKP-a?

Danas pre 20 minuta
Spahović: Stojković nije izvršio krivično delo, hapšenje posledica represije VJT u Beogradu

Danas pre 35 minuta
Vučić se u 2025. godini javno obratio više od 400 puta

Danas pre 25 minuta
Otkazano izvlačenje 103. kola Loto, evo kada će biti održano

Danas pre 0 minuta
Subotički studenti objavili koliko su skupili potpisa

Danas pre 10 minuta