Usijao se telefon Hitne pomoći: Preko 200 poziva za 24 sata i preko 50 intervencija u Kragujevcu, povećan broj pregledane dece u ambulanti

Usijao se telefon Hitne pomoći: Preko 200 poziva za 24 sata i preko 50 intervencija u Kragujevcu, povećan broj pregledane dece…

Usijao se telefon Hitne pomoći: Preko 200 poziva za 24 sata i preko 50 intervencija u Kragujevcu, povećan broj pregledane dece u ambulanti Kragujevac – Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su 54 terenske intervencije , i to 37 tokom dana i 17 tokom noći.

Zavodu za urgentnu medicinu je upućeno 246 poziva u prethodna 24 sata. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa neurološkim problemima, oboleli od karcinoma i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljen 41 pregled odraslih osoba, tokom dana 16, tokom noći 25 pregleda i 35 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 9. 30.12.2025.
Kragujevac

