Brza reakcija policije u Leskovcu: Uhapšen zbog nasilničkog ponašanja

ROMinfomedia pre 16 minuta
Brza reakcija policije u Leskovcu: Uhapšen zbog nasilničkog ponašanja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu u brzoj i efikasnoj akciji uhapsili su M.

P. (1992) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. On se sumnjiči da je juče u Leskovcu napao tridesetdevetogodišnjeg muškarca, takođe iz Leskovca, i nožem pokušao da ga ubode. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu. Δ
LeskovacTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaPolicija

