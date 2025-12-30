UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Napad nije usmeren samo na Putina već i na Trampa; Napad na Odesu

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.406. dan. Predsednik Volodimir Zelenski ukazuje da Ukrajina ne može tek tako da se povuče s okupiranih teritorija, jer to prevazilazi njene zakone. Kaže da bi pravi kompromis moglo biti stvaranje slobodne ekonomske zone s posebnim pravilima. Raketni sistem "orešnik" spreman je za korišćenje u Belorusiji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Napad dronova ukrajinskih oružanih snaga na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti je teroristički čin, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Ovo je zaista teroristički čin usmeren na ometanje pregovaračkog procesa", rekao je Peskov. Napomenuo je da napad nije bio usmeren samo na ruskog lidera već i na američkog predsednika Donalda Trampa, čije mirovne napore Kijev pokušava da osujeti. Sekretar za štampu predsednika takođe je