UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Napad nije usmeren samo na Putina već i na Trampa; Napad na Odesu

RTV pre 39 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Napad nije usmeren samo na Putina već i na Trampa; Napad na Odesu

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.406. dan. Predsednik Volodimir Zelenski ukazuje da Ukrajina ne može tek tako da se povuče s okupiranih teritorija, jer to prevazilazi njene zakone. Kaže da bi pravi kompromis moglo biti stvaranje slobodne ekonomske zone s posebnim pravilima. Raketni sistem "orešnik" spreman je za korišćenje u Belorusiji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Napad dronova ukrajinskih oružanih snaga na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti je teroristički čin, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Ovo je zaista teroristički čin usmeren na ometanje pregovaračkog procesa", rekao je Peskov. Napomenuo je da napad nije bio usmeren samo na ruskog lidera već i na američkog predsednika Donalda Trampa, čije mirovne napore Kijev pokušava da osujeti. Sekretar za štampu predsednika takođe je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Lavrov: Bez okončanja zločinačke politike Kijeva, uspeh u pregovorima o rešavanju krize nije moguć

Lavrov: Bez okončanja zločinačke politike Kijeva, uspeh u pregovorima o rešavanju krize nije moguć

Sputnik pre 9 minuta
“Žele da isprovociraju Putina…”

“Žele da isprovociraju Putina…”

Vesti online pre 4 minuta
Kijevski napad na Putinovu rezidenciju: Pokušaj provokacije Rusije i osujećenja mirovnih pregovora

Kijevski napad na Putinovu rezidenciju: Pokušaj provokacije Rusije i osujećenja mirovnih pregovora

Sputnik pre 14 minuta
Kijev "uklonio" Čajkovskog – zašto "igra labuda" nije po zakonu; Kremlj: Napad nije usmeren samo na Putina već i na Trampa

Kijev "uklonio" Čajkovskog – zašto "igra labuda" nije po zakonu; Kremlj: Napad nije usmeren samo na Putina već i na Trampa

RTS pre 29 minuta
Rusi izveli snažan udar kod Odese: Gađali rezervoare sa naftom i civilni brod, ima ranjenih

Rusi izveli snažan udar kod Odese: Gađali rezervoare sa naftom i civilni brod, ima ranjenih

Telegraf pre 9 minuta
Kuleba: Rusi napali infrastrukturu u Odesi, oštetili brod, ranili jednu osobu

Kuleba: Rusi napali infrastrukturu u Odesi, oštetili brod, ranili jednu osobu

RTV pre 39 minuta
"Putin mi je rekao da su mu napali kuću, jako sam ljut!" Oglasio se Tramp o navodnom napadu na rezidenciju lidera Rusije: "Ne…

"Putin mi je rekao da su mu napali kuću, jako sam ljut!" Oglasio se Tramp o navodnom napadu na rezidenciju lidera Rusije: "Ne zaboravite da sam zaustavio Tomahavke"

Blic pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBelorusijaMoskvaUkrajinaSergej LavrovRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Vukanović na ulasku u Srbiju zadržan više od četiri sata, najavio više prijava zbog maltretiranja

Vukanović na ulasku u Srbiju zadržan više od četiri sata, najavio više prijava zbog maltretiranja

Beta pre 29 minuta
Analiza Bi-Bi-Sija: Broj ubijenih Rusa u Ukrajini raste brže nego ikada od početka rata

Analiza Bi-Bi-Sija: Broj ubijenih Rusa u Ukrajini raste brže nego ikada od početka rata

Danas pre 24 minuta
Lavrov: Bez okončanja zločinačke politike Kijeva, uspeh u pregovorima o rešavanju krize nije moguć

Lavrov: Bez okončanja zločinačke politike Kijeva, uspeh u pregovorima o rešavanju krize nije moguć

Sputnik pre 9 minuta
Ukupno 357 osumnjičenih terorista ISIS-a uhapšeno širom Turske

Ukupno 357 osumnjičenih terorista ISIS-a uhapšeno širom Turske

RTV Novi Pazar pre 19 minuta
Obustavljen saobraćaj u tunelu ispod Lamanša, Eurostar pozvao putnike da odlože vožnje

Obustavljen saobraćaj u tunelu ispod Lamanša, Eurostar pozvao putnike da odlože vožnje

N1 Info pre 24 minuta