PAO blizu "stotke "u predgrađu Atine, "zeleni" spremni za derbi u Evroligi

Sportske.net pre 45 minuta  |  Sportske.net
Košarkaši Panatinaikosa savladali su kao gosti ekipu Marusija sa 99:89 (33:22, 22:23, 28:23, 16:21) u meču 12. kola šampiona Grčke.

PAO je tako trijumfalno završio 2025. godinu i spremno dočekuje veliki derbi protiv Olimpijakosa u Evroligi, koji je na programu 2. januara. Najzaslužniji za pobedu ekipe trenera Ergina Atamana bili su Ti Džej Šorts i Omar Jurtseven sa po 15 poena. Bolj od ostalih u timu Marusija bio je Belorus Maksim Salaš sa 23 poena. "Zeleni" su sada drugi na tabeli sa skorom 10-1, dok Marusi zauzima 11. poziciju i ima dve pobede u dosadašnjem delu sezone.
