Hapšenja na protestu u Botunu; Knežević iz marice poručio: Predložiću izlazak iz ove krvave vlade

Hapšenja na protestu u Botunu; Knežević iz marice poručio: Predložiću izlazak iz ove krvave vlade
Sputnik pre 1 sat
Crnogorska policija je jutros ušla na lokaciju na kojoj je planirana gradnja pogona za prečišćavanje vode kod Podgorice, čemu se Botunjani protive. Crnogorski mediji javljaju da je uhapšeno više osoba, među kojima je i predsednik opštine Zeta Mihailo Asanović.
Mediji javljaju da je predsednik Demokratske narodne partije i poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Knežević samovoljno ušao u policijsko vozilo. Policija je saopštila da je privela 54 osobe i da su privedeni odbijali da postupe po naređenjima službenika Uprave policije u selu Botun. Knežević je poručio da "posle današnje intervencije policije potpuno sve više besmisleno u državi Crnoj Gori". Kako naglašava, poraz je da su hapsili maloletnu decu, starce, da su