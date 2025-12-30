Evo gde će danas prolazno provejavati sneg, biće i vetrovito: Zahlađenje, temperatura u padu

U utorak ujutro u severnim, tokom dana i u ostalim predelima Srbije prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima snega i susnežice, uglavnom u severoistočnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima.

Ne očekuju se značanije padavine. Nešto više snega bilo bi u planinama istočne Srbije i oblasti Homolja, gde bi palo do 5 cm. Na severu već pre podne razvedravanje, pa će u nastavku dana biti sunčano. Biće hladno, uz umeren do jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -5 do 0 stepeni, maksimalna dnevna od 2 do 6°C. U Beogradu nakon vedrog jutra, prolazno naoblačenje, uz koju pahulju snega. Posle podne ponovo sunčano. Duvaće pojačan severozapadni vetar.
