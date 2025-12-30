Medvedev: "Zelenski će da se krije do kraja života, nakon napada na Putinovu rezidenciju"

Nakon napada dronom na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski će morati da se krije do kraja života, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je u objavi na društvenim mrežama naveo da Zelenski ovim napadom, "pokušava da sabotira rešavanje sukoba", prenosi TASS. "Želi rat. Pa, sada će morati da se krije do kraja svog bezvrednog života“, napisao je Medvedev. Ranije portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, izjavila je, komentarišući navodni napad ukrajinskih Oružanih snaga na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina, da odgovor na napade Kijeva neće biti diplomatski, i da