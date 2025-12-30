Medvedev: "Zelenski će da se krije do kraja života, nakon napada na Putinovu rezidenciju"

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Medvedev: "Zelenski će da se krije do kraja života, nakon napada na Putinovu rezidenciju"

Nakon napada dronom na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski će morati da se krije do kraja života, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je u objavi na društvenim mrežama naveo da Zelenski ovim napadom, "pokušava da sabotira rešavanje sukoba", prenosi TASS. "Želi rat. Pa, sada će morati da se krije do kraja svog bezvrednog života“, napisao je Medvedev. Ranije portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, izjavila je, komentarišući navodni napad ukrajinskih Oružanih snaga na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina, da odgovor na napade Kijeva neće biti diplomatski, i da
Medvedev Zelenskog nazvao "smrdljivim kijevskim gadom", pa uputio još jednu u nizu pretnji: "Moraće da se skriva do kraja svog bezvrednog života"

(Video) Ovo Putinova palata za koju Kremlj tvrdi da je napadnuta. Ruski predsednik se okružio najmoćnijim PVO sistemima, satelitski snimci otkrili sve

Oglasio se i Tramp povodom navoda o napadu na Putinovu rezidenciju

"Putin mi je rekao da su mu napali kuću, jako sam ljut!" Oglasio se Tramp o navodnom napadu na rezidenciju lidera Rusije: "Ne zaboravite da sam zaustavio Tomahavke"

Zelenski demantovao da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju

Vladimir PutinSavet bezbednostiDmitrij MedvedevDimitrij MedvedevRusijaKijevRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Putin se zahvalio ruskim vojnicima na frontu: Jednu grupu je posebno pohvalio

Amerika šalje dolare! Evo koliko novca stiže Ujedinjenim nacijama za humanitarnu pomoć: Za ove teritorije nema ni cvonjka!

Ruski ministar zdravlja o vakcini protiv raka: Sve ide po planu, izgrađen i pogon za institut

Krvavi obračun u Turskoj: Policija upala u kuću militanata, sukob se prelio na ulice: Operacija završena fatalnim ishodom!

Pentagon: Boing dobio ugovor vredan 8,6 milijardi dolara za avione F-15 namenjene Izraelu

