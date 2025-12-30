Optuženi za postavljanje bombi pred napad na Kapitol priznao krivicu: "Više ne volim nijednu stranku..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Brajan Kol iz Virdžinije, optužen za postavljanje cevastih bombi u Vašingtonu noć pre napada na Kapitol 6. januara 2021, priznao je krivicu FBI i rekao istražiteljima da je verovao da je izborni proces 2020. izmanipulisan, navodi se u sudskom dokumentu federalnih tužilaca.

Kol (30), priznao je da je postavio bombe, od kojih nijedna nije eksplodirala, ispred sedišta Nacionalnih demokratskih i republikanskih komiteta, nakon što je uhapšen ranije ovog meseca, navodi se u dokumentu koji je juče objavljen, prenosi Rojters. On je agentima FBI rekao da mu je "nešto puklo" i da je želeo da učini nešto "strankama" zbog njihovog uticaja u američkoj politici. "Zaista više ne volim nijednu stranku u ovom trenutku", navodi se u delovima njegovog
