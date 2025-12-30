Ovo je Putinova rezidencija koju su navodno gađali: Sve pršti od luksuza, imanje krije njegovu najveću tajnu

Rusija je juče optužila Ukrajinu da je izvela napad na čuvenu Putinovu rezidenciju u oblasti Novgoroda, što Kijev odlučno demantuje.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je napad na Putinovu rezidenciju izvršen dronovima, a predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je reč o "novoj rundi laži", ocenjujući da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini. Lavrov je optužio Ukrajinu da je pokušala da napadne državnu rezidenciju ruskog predsednika pomoću 91 drona, ali da su ruski PVO sistemi