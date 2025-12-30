Stanković: U proteklom periodu vratili smo prosvetu Srbiji, nastava se redovno pohađa

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je najveći rezultat njegovog dosadašnjeg mandata to što je u obrazovnom sistemu ponovo uspostavljen redovan režim rada. "U proteklom periodu vratili smo prosvetu Srbiji, tako da danas deca i mladi ljudi regularno pohađaju nastavu.

Koliko sam video, čak i u vreme nakon nadoknade, bila je velika zainteresovanost za ispite. Obnovili smo univerzitetski život, obnovili smo srednje škole i nadam se da ćemo imati dovoljno novca da investiramo više u obrazovni sistem", rekao je on gostujući na TV K1. Stanković je naveo i da ne doživljava prosvetu kao kolateralnu štetu političkih sukoba, već kao društvenu delatnost na koju treba obrati mnogo više pažnje i da se vrlo savesno i skrupulozno razvija.