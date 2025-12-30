Saopštenje Vodovoda: Privremeni prekid vodosnabdevanja u Perlezu zbog radova na izvorištu JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin

Dok traju radovi doći će do prekida vodosnabdevanja u ovom naseljenom mestu.

U slučaju neplaniranih dešavanja prekid vodosnabdevanja će biti produžen do završetka radova, a ukoliko završetak radova usledi pre navedenog termina voda će ranije biti puštena u mrežu. Ubrzo nakon okončanja radova doći će do normalizacije vodosnabdevanja u Perlezu. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin se zahvaljuje na strpljenju i razumevanju svim meštanima Perleza koji će biti bez vode do završetka radova na odrđavanju izvorišta.