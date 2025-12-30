Saopštenje Vodovoda: Privremeni prekid vodosnabdevanja u Perlezu zbog radova na izvorištu JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 53 minuta
Saopštenje Vodovoda: Privremeni prekid vodosnabdevanja u Perlezu zbog radova na izvorištu JKP "Vodovod i kanalizacija"…

Dok traju radovi doći će do prekida vodosnabdevanja u ovom naseljenom mestu.

U slučaju neplaniranih dešavanja prekid vodosnabdevanja će biti produžen do završetka radova, a ukoliko završetak radova usledi pre navedenog termina voda će ranije biti puštena u mrežu. Ubrzo nakon okončanja radova doći će do normalizacije vodosnabdevanja u Perlezu. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin se zahvaljuje na strpljenju i razumevanju svim meštanima Perleza koji će biti bez vode do završetka radova na odrđavanju izvorišta.
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

Radovi na izvorištu u Perlezu

Radovi na izvorištu u Perlezu

I Love Zrenjanin pre 13 minuta
Selo ostaje bez vode zbog radova na održavanju izvorišta

Selo ostaje bez vode zbog radova na održavanju izvorišta

Zrenjaninski pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Zrenjanin

Vojvodina, najnovije vesti »

Radovi na izvorištu u Perlezu

Radovi na izvorištu u Perlezu

I Love Zrenjanin pre 13 minuta
DZ Novi Sad: Januarska škola za psihomotorni razvoj beba

DZ Novi Sad: Januarska škola za psihomotorni razvoj beba

RTV pre 23 minuta
Sutra gradski karneval i tradicionalni doček dečje Nove godine

Sutra gradski karneval i tradicionalni doček dečje Nove godine

NoviSad.com pre 2 minuta
Narodni Pokret Srbije Zrenjanin: Kako se u Zrenjaninu plaća duplo – a rizik trpe građani Narodni pokret Srbije

Narodni Pokret Srbije Zrenjanin: Kako se u Zrenjaninu plaća duplo – a rizik trpe građani Narodni pokret Srbije

Volim Zrenjanin pre 7 minuta
Škola psihomotornog razvoja beba – nove grupe u januaru

Škola psihomotornog razvoja beba – nove grupe u januaru

Moj Novi Sad pre 2 minuta