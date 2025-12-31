Ovde je već stigla 2026. godina

B92 pre 36 minuta
Ovde je već stigla 2026. godina

Ostrvo Samoa i mesto Kiritimati na ostrvu Kiribati u centralnom delu Tihog okeana prvi su dočekali Novu 2026. godinu.

Kod njih je, zbog vremenske zone Nova godina stigla u 11 časova po srednjeevropskom vremenu na Samou i Kiribate. Nakon njih Novu godinu će dočekati Australija, Novi Zeland, Severna i Južna Koreja, Tajland Indija UAE, Rusija, Južna Afrika, veći deo Evrope. Da cela planeta uđe u novu 2026. godinu potrebno je 26 sati, pa će tako poslednji Novu godinu dočekati Brazil (03 sata po srednjeevropskom vremenu), Njujork (05h) i Los Anđeles (09h).
