Šta smo najviše guglali u 2025: Veštačka inteligencija, Čarli Kirk i sport prednjače

Korisnike Guglovog pretraživača najviše su interesovale tehnološke inovacije, ali i ubistva, izbor novog pape, sukobi u svetu.

BBC News pre 53 minuta
Čarli Kirk
REUTERS/Cheney Orr/File Photo
Ubistvo aktiviste Čarlija Kirka bila je jedna od najčitanijih vesti u 2025. godini

Ako nešto ne znaš, pitaj Gugl.

Koliko li ste to puta čuli, a koliko puta uradili onako kako ova uzrečica nalaže?

Pretraživač ove američke tehnološke kompanije godinama je na vrhu, po broju korisnika u svetu i u Srbiji, pa podaci koje svake godine objavljuje Gugl verno prikazuju i šta nas je u 2025. najviše zanimalo.

Veštačka inteligencija je već nekoliko godina neizbežan deo naših života, a to pokazuje i lista najpretraženijih pojmova na Guglu.

Veliki broj ljudi bio je zainteresovan i za sport, poput kriketa i fudbala, a veliku pažnju korisnika interneta pobudile su i smrti poznatih ličnosti.

Krenimo u pretragu.

Čarli Kirk, sukobi i tehnologija

Čarli Kirk
REUTERS/Go Nakamura/File Photo
Aktivista Čarli Kirk podržavao je američkog predsednika Donalda Trampa

Gemini, Guglov alat koji funkcioniše uz pomoć veštačke inteligencije, prvi je među pojmovima koji su najviše pretraživani u 2025, dok je na šestom mestu Dipsik, kineska četbot aplikacija.

Ljudi su želeli da saznaju informacije o ajfonu 17, najnovijem pametnom telefonu kompanije Epl, koji je zvanično predstavljen u septembru u Americi, a zauzeo je deveto mesto na Guglovoj listi.

Sportske teme bile su važne korisnicima interneta, pa zauzimaju čak četiri od prvih 10 mesta.

Prednjači kriket - mečevi Indije protiv Engleske (drugo mesto) i Australije (peto mesto) pobudile su veliko interesovanje, a Kup Azije u tom sportu bio je sedmi na listi pretraga.

Tu je i fudbal, pošto je Svetsko klupsko prvenstvo, koje je ove godine održano u Americi i osvojio ga je londonski Čelsi, zauzelo visoko četvrto mesto.

Ogroman broj pretraga bio je povezan i sa ubistvom Čarlija Kirka, 31-godišnjeg konzervativnog političkog aktiviste i bliskog saradnika američkog predsednika Donalda Trampa.

Kirkovo ime bilo je treći najpretraživaniji pojam u 2025.

Usled geopolitičkih napetosti i oružanih sukoba, na osmom mestu našao se Iran, koji se tokom 12 dana u junu našao u ratu sa Izraelom i Amerikom, a na 10. mestu su bili odnosi Indije i Pakistana, koji su u maju ušli u oružani sukob.

Fudbaleri Čelsija sa Donaldom Trampom
REUTERS/Hannah Mckay/File Photo
Fudbaleri Čelsija sa Donaldom Trampom proslavljaju trofej osvajača Svetskog klupskog prvenstva

Potraga za vestima: Od ratova do prirodnih katastrofa

Ubistvo Čarlija Kirka je bilo na prvom mestu u pretragama u kategoriji Gugl vesti u 2025, dok je situacija u Iranu bila na drugom.

Trećeplasirane su bile vesti o privremenoj obustavi rada američke vlade, jer predstavnici Republikanske i Demokratske partije u Kongresu nisu uspeli da se dogovore o usvajanju budžetskih zakona.

Još tri teme povezane sa politikom u Americi bile su u žiži interesovanja - na sedmom mestu je bila zabrana kineske platforme TikTok u januaru 2025, osmi je bio izbor Zohrana Mamdanija na mesto gradonačelnika Njujorka, a deveti ukidanje programa USAID, američe agencije za međunarodni razvoj.

Zohran Mamdani
REUTERS/Eduardo Munoz
Mladi gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani postao je ove godine nova zvezda na političkoj sceni Amerike

Izbor novog pape Lava Četrnaestog, prvog poglavara Katoličke crkve koji dolazi iz Amerike, bila je četvrta najpretraživanija vest ove godine.

Nisu mnogo zaostajale ni prirodne katastrofe kojih je bilo poprilično u 2025.

Požari u Los Anđelesu su bili na petom mestu, uragan Melisa koji je pustošio obale Amerike i karipskih zemalja na šestom, a na 10. poziciji su vesti o zemljotresu na ruskom poluostrvu Kamčatka koji je pokrenuo cunami.

Pogledajte video o ubijenom Čarliju Kirku

Ličnosti: Pevači, papa i aktivisti

Među najpretraživanijim ličnostima prednjačio je američki muzičar d4vd, 20-godišnjak čije je pravo ime Dejvid Entoni Burk.

Ako ste pomislili da nešto nije u redu sa brojkama kompanije Gugl i da ima daleko popularnijih muzičara, možda i niste na lošem tragu.

Pretrage ovog muzičara uvećale su se kada je policija u septembru pronašla telo 14-godišnje devojčice u automobilu koji je registrovan na njegovo ime.

D4vd
BBC
Muzičar d4vd nastupao je u martu i u emisiji BBC Radija 1

Zločin je do četvrtog mesta pogurao i Tajlera Robinsona, 22-godišnjeg Amerikanca optuženog za ubistvo Čarlija Kirka, iako je do atentata bio potpuno anoniman.

Na trećem mestu je televizijski voditelj Džimi Kimel, a i interesovanje za njega delimično ima veze sa Kirkom.

Posle ubistva, Kimelova emisija je bila privremeno skinuta sa programa zbog njegovih komentara o usmrćenom aktivisti.

Predstavnici industrije zabave na Guglovoj listi su Kendrik Lamar, američki reper koji je 2025. nastupao na Superboulu, dok je na osmom mestu Bjanka Cenzori, supruga kontroverznog muzičara Kanjea Vesta.

Novi gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani se našao i na ovoj listi kao devetoplasirani, a 10. mesto zauzela je aktivistkinja Greta Tunberg, koja je ove godine, između ostalih aktivnosti, učestvovala u humanitarnoj flotili koju su Izraelci zaustavili u nameri da dostavi pomoć stanovništvu ratom zahvaćene Gaze.

Papa Lav Četrnaesti se našao na petom mestu, a ni ovaj poredak nije mogao da prođe bez sportista.

Papa Lav Četrnaesti
NGELO CARCONI/EPA/Shutterstock
Papa Lav Četrnaesti nasledio je preminulog papu Franju u maju 2025.

Vajbhav Surjavanši, 14-godišnji Indijac, očarao je zaljubljenike u kriket tokom 2025, oborivši mnoge rekorde i doguravši do rezervnog tima indijske nacionalne selekcije, a uručen mu je orden Raštrija Bal Puraskar, najviše priznanje namenjeno deci u Indiji.

Šadur Senders, mladi kvoterbek u američkom fudbalu, koji nastupa za Klivlend Braunse, našao se jedno mesto ispod Surjavanšija.

Senders privlači veliku pažnju i kada ne prikazuje umeće u igri - ima poseban način proslave dobrih poteza koji je viralan na društvenim mrežama, objavio je rep singl, a i pre debija u NFL-u potpisao je unosne sponzorske ugovore sa velikim kompanijama poput Najkija.

Čije odlaske smo najpomnije ispratili?

Mural posvećen Oziju Ozbornu u Birmingemu
Jacob King/PA Wire
Legendarni Ozi Ozborn posle smrti dobio je mural nadomak Vila Parka u Birmingemu, stadionu na kojem nastupa Aston Vila, engleski klub za koji je navijao

I među preminulima Čarli Kirk je izazvao najveće interesovanje, dok je smrt pape Franje, prethodnika Lava Četrnaestog, na devetom mestu ove liste.

Preostalih osam pozicija zauzimaju glumci i muzičari - na drugom mestu je legendarni Ozi Ozborn, pevač hevi metal benda Blek Sabat, a na trećem Hulk Hogan, legenda američkog rvanja i zvezda akcionih filmova.

Smrt glumice Mišel Tratčenberg u 40. godini našla se na četvrtom mestu, a slede njene znatno starije kolege Dajan Kiton, Džin Hekman, Val Kilmer i Robert Retford, od kojih se svet kinematografije opraštao u 2025.

Na 10. mestu je indijski glumac Darmendra, koji je preminuo u 90. godini.

(BBC News, 12.31.2025)

BBC News

