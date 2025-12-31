Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena

Beta pre 2 sata

Ukrajina je sinoć pokrenula seriju napada dronovima usmerenih na Moskvu, delove zapadne Rusije i anektirani Krim, saopštile su ruske vlasti, dodajući da je jedna osoba povređena.

Ruska protivvazdušna odbrana uništila je 27 ukrajinskih dronova, uključujući tri iznad Moskovske oblasti, saopštilo je na Telegramu rusko Ministarstvo odbrane.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je 21 ukrajinski dron oboren iznad regiona tokom dana i da je u napadima povređen jedan civil, prenosi Hina. 

(Beta, 31.12.2025)

Povezane vesti »

Gerasimov: Putin naložio širenje tampon zone; velika šteta na energetskoj infrastrukturi u udarima na Odesu

Gerasimov: Putin naložio širenje tampon zone; velika šteta na energetskoj infrastrukturi u udarima na Odesu

RTS pre 51 minuta
Ukrajina zasula dronovima Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena

Ukrajina zasula dronovima Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena

Nova pre 1 sat
Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena

Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena

N1 Info pre 2 sata
Ruske vlasti: Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu i delove zapadne Rusije i Krim

Ruske vlasti: Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu i delove zapadne Rusije i Krim

NIN pre 2 sata
Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena

Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena

Radio sto plus pre 2 sata
Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena

Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena

Serbian News Media pre 2 sata
Serija napada na Moskvu, zapadnu Rusiju i Krim

Serija napada na Moskvu, zapadnu Rusiju i Krim

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerMoskvaUkrajinaRusijaKrimDron

Svet, najnovije vesti »

Ruska vojska: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju bio ciljan i precizno isplaniran

Ruska vojska: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju bio ciljan i precizno isplaniran

Sputnik pre 51 minuta
Rusija saopštila da je sistem za nuklearno oruže raspoređen u Belorusiji

Rusija saopštila da je sistem za nuklearno oruže raspoređen u Belorusiji

Nedeljnik pre 6 minuta
Lukašenko: Kijevski napad na Putinovu rezidenciju — najekstremniji oblik državnog terorizma

Lukašenko: Kijevski napad na Putinovu rezidenciju — najekstremniji oblik državnog terorizma

Sputnik pre 17 minuta
Dronovima udarili na Odesu

Dronovima udarili na Odesu

Vesti online pre 51 minuta
2025. godina bila je među tri najtoplije godine ikada zabeležene

2025. godina bila je među tri najtoplije godine ikada zabeležene

Biznis i finansije pre 46 minuta