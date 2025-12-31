Ukrajinski napadi dronovima na Moskvu, delove zapadne Rusije i Krim, jedna osoba povređena
Beta pre 2 sata
Ukrajina je sinoć pokrenula seriju napada dronovima usmerenih na Moskvu, delove zapadne Rusije i anektirani Krim, saopštile su ruske vlasti, dodajući da je jedna osoba povređena.
Ruska protivvazdušna odbrana uništila je 27 ukrajinskih dronova, uključujući tri iznad Moskovske oblasti, saopštilo je na Telegramu rusko Ministarstvo odbrane.
Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je 21 ukrajinski dron oboren iznad regiona tokom dana i da je u napadima povređen jedan civil, prenosi Hina.
(Beta, 31.12.2025)