Njima je Nova 2026. Već stigla! Evo kako su je Kina, Malezija, Singapur, Filipini dočekali: Veličanstveni vatromet pušten sa najveće zgrade na svetu (foto)

Novu godinu na istočnoj obali Australije obeležio je spektakularni vatromet u Sidneju, dok je Novi Zeland slavio u 12 časova po srednjeevropskom vremenu U Kini i drugim azijskim zemljama Nova godina je dočekana uz spektakularne proslave i početak Lunarne godine Nova 2026. godinu dočekale su Kina, Malezija, Singapur, Filipini i druge zemlje, uz spektakularan vatromet i proslave na gradskim trgovima. Pored toga, mnogi u Kini i drugim delovima Azije proslavili su i
