Dačić: MUP će u 2026. još predanije raditi da bi se sačuvala bezbednost građana

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je svim građanima Srbije Novu godinu i predstojeće praznike sa željom da im donese zdravlje, mir i napredak i poručio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da radi još predanije kako bi se sačuvala njihova sigurnost i bezbednost. "Iza nas je godina koja je bila puna izazova, koja je zahtevala istrajnost i veliku posvećenost policijskih službenika, kao i vatrogasaca-spasilaca. Uprkos